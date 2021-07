VIDEO: ¿Separados otra vez? La reacción de Michelle Renaud a su reconciliación con Danilo Carrera

Ciudad de México.- El pasado fin de semana la actriz mexicana Michelle Renaud apareció frente a la prensa y de inmediato se le cuestionó sobre su supuesta reconciliación sentimental con Danilo Carrera, de quien se separó hace algunos meses.

La protagonista de telenovelas de Televisa se encontraba conversando con los reporteros, sin embargo, al escuchar el nombre de su exgalán ecuatoriano de inmediato emprendió la huida de las cámaras.

¿Saben qué? de mi vida personal ya no voy a hablar porque ya me di cuenta cómo funciona esto, yo siempre he sido muy abierta pero cuando empiezan a inventar cosas", explicó amablemente.