"Huev... mantenido": Tunden a Juan Rivera en VIDEO de redes y doña Rosa lo defiende

Ciudad de México.- Como ya es del dominio público, Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera ha empleado sus redes sociales para exponer en videos lo que piensa respecto a las polémicas que desata su familia.

Recientemente, el famoso compartió un video en el que responde a un mal comentario que se refiere a él como un holgazán y mantenido.

"Los jueves también estamos impartiendo clases de #MotivaciónPersonal, pa’ Los #haters bajos de #autoestima jajajaja", escribió Juan en la descripción del video.

Ante este duro y ofensivo comentario, Juan Rivera no dudó en responder a la mujer que se tomó el atrevimiento de comentar en su contra.

Mónica Pérez, para empezar, no se avergüence de su rostro. Ponga el suyo, así como está el mío, como está el de mi niña, ponga su rostro. No tienes que poner de JLo, no te sientas mal por la cara que Dios te dio. Dios te la dio a ti, siéntete orgullosa. Pon tu rostrito, pon tu carita y sonríele a la vida", dijo el famoso.