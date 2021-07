Tras dar a luz, Jenny García alarma en redes por su estado de salud: "No la he pasado nada bien"

Ciudad de México.- Hace unas semanas. Jenny García, exbailarina de Venga la Alegría dio a luz a su primogénito Luca y, a partir de ese día, no ha dejado de compartir detalles de su postparto en redes sociales.

Fue por este medio, a través de su perfil de Instagram donde la exparticipante de Guerreros 2020, confesó por primera vez acerca de la tristeza por la que atraviesa.

La coreógrafa confesó que actualmente pasa por una serie de miedos que no le han permitido disfrutar al 100 por ciento de su felicidad de convertirse en madre.

"Ando un poco desaparecida porque la verdad no la he pasado nada, nada bien. Me dio el 'baby blues' terriblemente; para los que no saben es como la depresión postparto", reveló.

Me pegó de llorar como loca y de angustiarme por cualquier cosa. De ver si Luca respira, que si come...es horrible...He andado muy llorona pero, de que lloro por todo. Hoy ya me bañé, medio me seque el pelo para sentirme mejor", explicó.

Por esta razón Jenny agradeció los mensajes de apoyo y consejos que ha recibido de parte de muchas fanáticas. Además se dijo feliz por la visita de su familia, quienes viajaron desde Chihuahua para estar con ella.

