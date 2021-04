Pensó que perdería a su bebé: Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, Jenny García da dura noticia

Ciudad de México.- La guapísima coreógrafa Jenny García brindó una entrevista exclusiva al portal de la revista TVNotas y aquí contó el tremendo susto que se llevó hace unos días luego de ser hospitalizada de emergencia en pleno embarazo.

La atractiva rubia es recordada por haber trabajado en TV Azteca como líder del ballet del programa Venga la Alegría. Luego de ser despedida de esta emisión, decidió probar suerte en la competencia Televisa y en 2020 tuvo la oportunidad de ingresar al reality Guerreros 2020 y posteriormente tuvo algunas invitaciones para aparecer en Hoy.

Jenny se sinceró en su plática con la revista de espectáculos y confesó que llegó a pensar que perdería a su bebé luego de presentar intensos dolores en el vientre, aunque por fortuna, no fue así.

Aunque me cuido mucho, el sábado, 3 de abril me empecé a sentir muy mal, me dolía mucho el abdomen y estaba mareada. Como las molestias eran cada vez más fuertes, le pedí a Fer que me llevara al hospital, pues mi principal preocupación era mi bebé".