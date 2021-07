¡Lo destruye! Alfredo Adame 'desenmascara' a ex de actriz de Televisa: "Pobre diablo, vendía droga"

Ciudad de México.- El polémico actor y conductor de Televisa Alfredo Adame arremetió de nueva cuenta contra la expareja de Cynthia Klitbo, Rey Grupero, y le mandó mensaje a la actriz.

Luego de que Klitbo terminara su romance con el 'influencer' en abril y él estrenara romance casi de inmediato con una participante de Acapulco Shore, Adame felicitó a la actriz, reiterando que Rey Grupero no le convenía.

Durante la entrevista que concedió a Televisa Espectáculos, Adame recordó los motivos por los que le dijo a Cynthia que debía terminar la relación con el youtuber:

Finalmente, Adame hizo pedazos al youtuber y despotricó contra él, manifestando que no tiene nada que hacer en el medio artístico.

¿A qué se dedicaba? Vendía piedra, vendía droga en los antros, un padrotillo de quinta, no tiene una carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo".