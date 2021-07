¡Destrozan a Televisa! Conductores de 'VLA' humillan a Galilea Montijo por insultarlos en 'Hoy'

Ciudad de México.- Dos conductores del matutino Venga la Alegría de TV Azteca se le van encima a Galilea Montijo tras mencionar al aire en Televisa que el programa de TV Azteca copia todo al programa Hoy.

Hace unos días, se volvieron virales las declaraciones de la conductora tapatía, quien presentaba al aire la nueva sección que llega este lunes a Hoy, 'Los Chiquillos de Hoy'. Ahí se encargó de encender la polémica y 'provocar' a la competencia.

"A ver si no nos lo copian también", dijo, haciendo una clara referencia al programa del Ajusco que justo después de que en Hoy se estrenó el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, en Venga la Alegría sacó el suyo, '¡Quiero Cantar!'.

Fue nada más y nada menos que 'El Capi' Pérez el primero en responderle a Montijo. Con ayuda de su personaje 'Margarita McKenzie', quien supuestamente es la encargada de Recursos Humanos de la televisora del Ajusco, dejó en claro que cada vez llega más público nuevo.

"Mi nombre es Margarita McKenzie, encargada de Recursos Humanos, es que está llegando nuevo público a 'Venga La Alegría', todos los días está llegando nuevo público. Entre más gacho hacen el programa de enfrente, más llegan aquí", dijo desatando risas de sus compañeros.

"Entre mejor lo hacemos nosotros, entonces están llegando nuevos, así que bienvenidos a la familia de 'Venga La Alegría'", dijo el conductor presentándose por el Día de la Secretaria.

Por otro lado, la conductora Flor Rubio, encargada de la sección de espectáculos, aseguró que ella sospecha que el comentario no vino originalmente de Montijo, sino de la productora Andrea Rodríguez Doria para atraer rating y hacer polémica.

Fue un comentario pícaro de Galilea, que no me queda claro si venía propiamente de Galilea y les voy a explicar por qué. Vi que la cuenta oficial del programa 'Hoy' lo posteó y lo convirtieron en nota, lo cual significa que el comentario de Galilea no venía a título personal, sino que estaba sugerido por la producción para remarcar que 'VLA' estaba copiando a 'Hoy", dijo.

