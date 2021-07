¿Otra? Famosa actriz de Televisa podría ser hija de Eugenio Derbez; FOTO en redes lo confirmaría

Ciudad de México.- Este fin de semana Aislinn Derbez y Renata Notni desataron polémica en redes sociales al compartir una serie de imágenes juntas.

La publicación hecha hace unas horas en el perfil de Instagram de la novia de Diego Boneta, dejó en evidencia el gran parecido físico que existe entre ambas famosas, incluso que hasta podrían ser hermanas.

¿Nos parecemos?", escribió la protagonista de 'El Dragón' en el post.

Renata, posando con un top blanco y Aislinn vistiendo en color marrón, intentaron convencer a sus fanáticos con una linda sonrisa en todas las instantáneas.

Así fue como la dupla de actrices recibió todo tipo de respuestas con las que dividieron opiniones, pues mientras algunos usuarios de la red social aseguraron que no tienen nada en común, unos más coincidieron en que son prácticamente idénticas y que hasta Notni podría ser la quinta hija de Eugenio Derbez.

Uno de los primeros en responder con su característico sentido del humor fue Vadhir Derbez, quien escribió: "No obvio no se parecen, es obvio que la de blanco es mi hermana, y la del pelo rojo es Renata".

Quien también compartió su opinión fue Angelique Boyer, quien les hizo saber que se parecen en que ambas son "alucinantemente hermosas y perfectas".

Se parecen mucho, ojazos".

¿Eugenio Derbez es tu papá?".

Siii… son hermanas de la misma galaxia!".

"No se parecen solo porque tienen ojos claros pero tú tienes cara más finita", "Idénticas", "Par de guapas", "Son hermosas las dos ¿es tu hermana?", "No. Guapas, pero no se parecen", fueron otros mensajes que se leen junto a la publicación que hasta el momento ha recibido más de cinco mil mensajes y por lo menos 360 mil reacciones en forma de corazón.

