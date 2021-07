¡Escándalo en Televisa! Famosa confirma descarada infidelidad de Erik Rubín ¿a Andrea Legarreta?

Ciudad de México.- Una famosa cantante confirmó algo que se ha rumorado desde hace mucho tiempo, una infidelidad de parte del exTimbiriche Erik Rubín. ¿Le fue infiel a su esposa Andrea Legarreta? No, sino a la mismísima Alejandra Guzmán.

Así lo confirmó la rockera en entrevista con el conductor de Televisa Yordi Rosado. La madre de Frida Sofía confesó que no solo le 'puso el cuerno', sino que lo hizo con Paulina Rubio.

No es novedad que los tres formaron uno de los triángulos amorosos más polémicos de todos los tiempos en el espectáculo mexicano, pero 'La Guzmán' ahora dio más detalles de la infidelidad del músico cuando andaban.

Erik Rubín, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Durante la entrevista, confesó cómo fue que se conocieron e iniciaron un breve romance y el momento en el que ella descubrió que le era infiel con 'La Chica Dorada'.

Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas, el cual yo me lo gané e iba feliz con un vestidito verde. Ahí nos encontramos Erik y yo. Empezamos a salir. Estaba guapo, tenía la de 'Princesa Tibetana', sus pelos largos y sus dos arracadas, yo dije 'ay papacito hermoso'. Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez", reveló.

Guzmán, al enterarse que se estaba viendo con Paulina de nuevo, lo terminó y le contó a su productor musical, quien resultó ser el mismo de Paulina. Ahí fue que surgió la supuesta rivalidad entre ambas cantantes y dio pie a dos canciones controversiales.

Ahí le conté al productor, me hizo la de ‘Hey Güera’, a ella le puso 'Ese hombre no se toca', 'Ese hombre es mío' o algo así. Era el mismo productor (de las dos), fíjate qué copiona... donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Pero bueno, yo llegué primero", dijo contundente.

Yordi le preguntó si lo cortó en cuanto "notó que le echaba ojo a Paulina" y la rockera contesó: "Sí, lo mandé a volar".

La hija de Silvia Pinal reveló que nunca le dijo a Rubín que la canción era dedicada para él, pues no volvió a hablarle en un tiempo después de que le fue infiel.

Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar en mi vida, pero sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa, entonces...", reveló.

Años después de este escándalo, 'La Guzmán' contó que sí ha vuelto a ver a Erik, pero ahora lo ve con la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta y es alguien "muy diferente".

Sí lo he visto (a Erik), lo saludo y me da mucho gusto que esté bien; ahora que anda con Andrea lo respeto mucho y sus hijas están hermosas, pero lo veo diferente, muy diferente".

Finalmente, contó que con Paulina Rubio intentó limar asperezas musicalmente al trabajar en un proyecto juntas, el cual nunca logró ver la luz por la pandemia por Covid-19 y otra fuerte razón.

Con Paulina trabajé en un video, íbamos a hacer un proyecto, pero ya no salió por la pandemia y por otras cosillas (ríe)".

"Esque hubo muchos detallitos y yo grabo una vez no grabo cuatro. Entonces dije 'ay sí qué fácil'. Es como si fueras a hacer el examen cuatro veces. No, lo haces una (...) Cuando haces las cosas 50 y 50 tienes que saber quitarte para que el otro entre y a veces no se quitan de en medio y no quería tener problemas con nadie y no salió. Igual sale en algún momento, nunca sabes", dijo.

Cabe mencionar que desde hace tiempo circula el rumor de que Andrea Legarreta y Erik Rubín podrían estar cerca del divorcio, sin embargo, fue hasta hace apenas unas semanas que salieron a la luz unas fotografías comprometedoras del cantante con una influencer, lo que causó furor.

El músico salió a desmentir los rumores, los cuales apuntaban a que le habría sido infiel a la conductora de Hoy. En el cumpleaños número 50 de la conductora, el exTimbiriche incluso acudió al matutino a celebrar con su esposa, dejando atrás las especulaciones y comprobando que siguen más fuertes que nunca.

