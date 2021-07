¿Infidelidad en Televisa? Exactriz de TV Azteca revela si le robó el novio a exconductora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa exactriz de TV Azteca rompió el silencio y reveló si le 'robó' al novio a la exconductora del programa Hoy, Yanet García.

Se trata de la actriz Martha Higareda, quien abrió su corazón como nunca antes y confesó que luego de separarse del diseñador de producción David Korins, nuevamente está abriendo su corazón al amor.

Tras los rumores que aseguran que la mexicana inició su romance con la expareja de la exconductora de Televisa, Lewis Howes, pese a que él todavía no terminaba con Yanet, Martha se sinceró sobre su vida personal y dejó entrever que sí tiene una nueva relación.

"Casi nunca comparto cosas de mi vida personal amorosa, pero a través de mi podcast @detodo_unmucho he ido abriendo mi ? y contando muchas experiencias de crecimiento que he tenido. Para los que siguen el podcast saben que yo tuve una relación que llegó a su fin y que me regresé de vivir en Nueva York en noviembre del año pasado", inició su mensaje en Instagram.

Tras detallar todo lo que aprendió en su relación anterior, la protagonista de la cinta Amarte Duele y telenovelas del Ajusco como Enamórate y Las Juanas confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el terreno sentimental, aunque sin confirmar que esto sea con el ex de la llamada 'Chica del Clima'.

"Hoy me siento contenta, emocionalmente fuerte y feliz. Disfrutando de la vida, estando con amigos, bailando, explorando el mundo, estando con la familia, escribiendo mi siguiente película, haciendo mi podcast y leyendo muchos libros inspiradores, como los libros que leí cuando decidí ir por mi sueño de ser actriz", dijo.

Viajando, conociendo gente y por primera vez en mucho tiempo, este último mes abriendo poquito a poquito mi corazón al amor. Confiando en que la vida, cuando te alineas y haces el trabajo personal, te trae a personas alineadas como tú, con hermosos valores y principios y fluye y se siente tan fácil. Si estás en un momento en el que quieres encontrar el amor, como yo lo he estado, llénate de lo que te gusta hacer, habita tu propio corazón", agregó.

Mientras las especulaciones de una posible infidelidad de Lewis a Yanet continúan; de Higareda ha trascendido que decidió poner fin a su relación Korins porque este se negó a tener familia con ella, debido a que ya es padre de dos hijos, producto de un matrimonio anterior.

