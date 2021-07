¿Arrepentida? 'Ventaneando' revela si Frida Sofía anuló la demanda en contra de los Guzmán

Ciudad de México.- La polémica en torno a Frida Sofía y su demanda contra su abuelo, Enrique Guzmán, y contra su mamá, Alejandra Guzmán, por violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual, sigue generando noticias.

Luego de que una revista señaló que la influencer podría retirar este proceso legal a cambio de dinero, el abogado de la famosa, Xavier Olea, salió a desmentir lo dicho por la publicación en el programa Ventaneando.

Es completamente falso, desconocemos el origen de la nota, de dónde hayan recabado esa información. Desafortunadamente este medio publicó información falsa, incorrecta e imposible de llevarse a cabo", contó el profesional.

Olea aseguró que Frida "no ha tenido ningún trato con Alejandra G. o con Enrique G.. No hay ningún tipo de acercamiento, ni directo ni indirecto, y no tiene que haberlo".

Los delitos por los que se presentó la denuncia penal, uno es el de violencia familiar y sí contempla nuestra legislación que pueda existir una resolución entre las partes... Pero por los delitos de abuso sexual y corrupción, son delitos de oficio; no hay posibilidad de solucionarlo, no es un delito que se pueda otorgar el perdón", puntualizó el abogado.

Asimismo, Xavier contó que "no es su intención (de Frida) de momento (demandar a la revista), probablemente esto obedezca a alguna estrategia de la propia contraparte, entonces no vamos a caer en esas provocaciones".

Frida está concentrada en sanarse emocionalmente y nosotros estamos concentrados en la integración de la carpeta de investigación", reveló.

Fuente: Milenio