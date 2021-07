Devastado, Eugenio Derbez aparece en 'Hoy' y reacciona a muerte de Sammy Pérez: "Era un ser de luz"

Ciudad de México.- El conocido actor mexicano Eugenio Derbez brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy vía telefónica para dar sus primeras declaraciones por la lamentable muerte de su amigo y colega Sammy Pérez, con quien creó exitosos programas.

El productor de cine y televisión aseguró que se encuentra sumamente consternado por el fallecimiento de su colaborador de grandes proyectos como Derbez en cuando, XHDRbZ, La Familia P.Luche y hasta la película No se aceptan devoluciones.

Es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo. Era un gran gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando vivía a México iba a mis fiestas a mis cumpleaños. Me duele porque era un hombre bueno, un ser humano bueno. Hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos me comunicaron que había fallecido", dijo Eugenio.

Durante la llamada telefónica con el matutino de Televisa, Derbez reiteró que sí estuvo apoyando a Sammy durante su hospitalización por complicaciones del Covid-19: "He estado en contacto con los sobrinos que estaban al pendiente de esto, porque era su única familia. Obviamente –ayudé- con los gastos del hospital. Sammy desagraciadamente no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia. Creo que ayer me habían comentado que ya había rebasado el millón y medio de pesos. No sé lo que sigue".

El querido actor mexicano no paró de elogiar a Pérez y recordó con nostalgia una de las escenas que hizo en su exitosa película.

Hoy en la mañana mi equipo de redes me estaba mandando un video de No se aceptan devoluciones en donde precisamente Sammy habla de la muerte. Me dio mucha tristeza y alegría a la vez porque es una escena hermosa. Sammy brillaba en donde lo pusieran. Era un alma buena. Era un ser de luz", finalizó.

