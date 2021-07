¡Doble traición! Exconductor de 'Hoy' revela en Televisa que su ex le fue infiel con su mejor amigo

Ciudad de México.- El exconductor del programa Hoy de Televisa, Jorge 'El Burro' Van Rankin, hizo una fuerte confesión en Miembros Al Aire al revelar que uno de sus amigos lo traicionó con una "artera puñalada por la espalda" al robarle a su novia.

Junto a Paul Stanley, José Eduardo Derbez, Mauricio Castillo y la invitada especial Bárbara Islas, 'El Burro' contó que no es bueno abusar de tanta confianza con un amig@ y la novi@ por esta razón:

Yo llevaba a un wey que era de mis tres mejores amigos. Él estaba casado y yo llevaba a mi novia en turno a casa de este wey a comer, que era mi carnalazo, con su esposa e hijo... 'ojitos' aquí y allá y yo no me di cuenta".

Ahí interrumpe uno de los conductores tratando de adivinar de quién hablaba:

Ah... Luis Miguel no cuenta, no es tu amigo", dice Paul Stanley en tono de broma.

'El Burro' lo ignora y sigue contando: "De repente cortamos ella y yo pero yo estaba profundamente enamorado de ella. Él se divorcia de su exesposa, se va a otro país porque (su esposa) vivía en otro país y se lleva a su hijo. Él no tenía ni chamba, estaba destrozado y yo estaba jodido porque me acababan de cortar".

El conductor mencionó que después de un tiempo de estarlo consolando porque no veía a su hijo, y luego de que él también le llorara por su ex, se enteró que todo este tiempo le había estado ocultando una terrible traición.

Regresando me entero que el wey tenía tres meses saliendo con la que me acababa de cortar. Artera puñalada, con todo y el pin... mango me lo metió", dijo 'El Burro'.