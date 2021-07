"Imbécil y enferma": Actriz de Televisa exhibe terribles abusos de Alejandra Guzmán a Frida Sofía

Ciudad de México.- La actriz y comediante de Televisa Gloria Izaguirre exhibió abusos y maltrato de Alejandra Guzmán contra su hija Frida Sofía desde que era pequeña y la defendió, lanzando un duro ataque a la rockera mexicana.

Durante el programa Siempre hay más, transmitido por YouTube, se abordó el tema: "Las Consecuencias De Vivir Con Una Madre Narcisista", por lo que el caso de Alejandra Guzmán y su hija Frida salió a relucir.

Sin pelos en la lengua, Izaguirre se le fue encima a la cantante y dijo que fue testigo de que fue muy mala madre con Frida, asegurando que fue así por sus adicciones y comportamiento narcisista.

Aseguró que fue testigo de los descuidos que, presuntamente, la hija de Silvia Pinal tuvo con su hija cuando ella apenas era una niña; además de que el comportamiento de la cantante evidenciaba su mal desempeño como madre: "Viví cosas muy desagradables con ella", dijo.

La actriz, quien aseguró antes era su amiga, contó que en un viaje que hicieron a Acapulco, Alejandra se puso muy "malacopa" tras la borrachera, además de mencionar que tiene una enfermedad, pues es alguien muy controladora y narcisista.

Acabó de agarrar la botella de champagne y quebrarla e irse a la yugular a una amiga mía. Eso no es la sustancia, eso es ella. Malacopa , como un cortocircuito. Tuve que agarrar a mi amiga (...) Nos decía: 'No platiquen, párense a bailar'. Eso es una enfermedad de ego . Nos reíamos para no amargarnos toda la noche, hasta que pasó lo de la yugular. Yo lo viví y esa es una porque hay miles".

La comediante luego contó que en una ocasión presuntamente abandonó a Frida Sofía cuando apenas tenía 2 años, dejándola con un lanchero mientras ella se iba con un hombre en Playa del Carmen.

"Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen porque se fue con el lanchero y dejó a la niña con el otro lanchero. Sabes que los lancheros en Playa son como más sofisticados".

La dejó ahí de 2 años. Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé qué sea, no soy psiquiatra pero eso de arriesgar a los hijos...".