Duro golpe: Aislinn Derbez confiesa que 'jamás' regresaría con Mauricio Ochmann: "No lo extraño"

Ciudad de México.- La actriz Aislinn Derbez compartió una de las cosas que más la han hecho sentirse orgullosa de sí misma y que tiene que ver con el matrimonio que mantuvo con el también actor Mauricio Ochmann.

En uno de los más recientes episodios de su podcast La magia del caos, en compañía de las conductoras Lety Sahagún y Ashley Frangie de Se regalan dudas, las tres mujeres hicieron una ronda de preguntas y respuestas íntimas.

Cuando llegó la hora de revelar el mayor miedo de cada una, Aislinn confesó que su más grande preocupación es "darme cuenta que se me fue la vida y nunca la viví", comentó haciendo referencia a que le teme a no disfrutar lo que hace.

Sin embargo, también confesó que hay una cosa en su vida que es consciente de que ha disfrutado plenamente: "Algo de lo que estoy súper orgullosa es de que disfruté mi matrimonio como no tienen una idea", aseguró la protagonista de La casa de las flores.

La hija de Eugenio Derbez dijo que cada viaje y momento que pasó a lado de Ochmann lo disfrutó como si fuera el último, por lo que aprendió una gran lección.

Ahorita que estoy separada amo lo que viví en ese matrimonio, me quedo tan satisfecha y ni siquiera lo extraño, porque sí lo disfruté tanto y estuve tan presente en tantos momentos y di mi cien por ciento todo el tiempo en tantos momentos, que entonces ya que estoy fuera de y ya que estoy en otro nivel, digo 'No lo extraño'", reflexionó la también modelo.

En diversas ocasiones, Aislinn ha compartido que la época de su ruptura fue una de las más difíciles de su vida, sin embargo, en este momento la protagonista de A la mala se encuentra en paz con lo que vivió junto al protagonista de El Chema.

Para nada me arrepiento, amo lo que viví y me quedo llena y satisfecha. Fueron los momentos más hermosos que viví en mi vida, pero tampoco es como que quiera regresar ahí", destacó Aislinn.

Y reveló cuál es la razón por la que no extraña a su ex pareja: "Cuando sí estuviste presente y sí diste tu cien por ciento, ahí es donde no te quedas con ganas y nada más lo recuerdas como 'Qué rico'".

Fuente: Infobae