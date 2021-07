¡Tragedia! Viuda de Armando Manzanero, devastada y con dura depresión tras su muerte: "Muy doloroso"

Ciudad de México.- Laura Elena Villa, última esposa de Armando Manzanero, abrió su corazón en una reciente entrevista con el portal de TVNotas y confesó que la muerte del querido intérprete la dejó totalmente devastada y lo peor es que cayó en una profunda depresión.

El lunes 28 de diciembre el mundo del espectáculo a nivel mundial se vistió de luto pues se confirmó que el aclamado cantante de Yucatán había perdido la vida por complicaciones del Covid-19 a la edad de 85 años. Muchos de sus fans creyeron que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

A 6 meses de su repentino fallecimiento, la viuda del maestro Manzanero no ha podido encontrar consuelo y así es como se siente:

No ha sido nada fácil, sigue siendo muy doloroso. Armando era mi gran compañero, mi amigo, el amor de mi vida; fuimos tantas cosas, que no concibo que ya no esté a mi lado, he tenido que empezar de nuevo", explicó.