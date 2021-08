¡Lo hace pedazos! Actriz de Televisa enfurece y 'hunde' a AMLO: "Mataniños y mentiroso"

Defienden un escupitajo llamándome prostituta, actriz de quinta, puta de catálogo, bulímica, sidosa, zorra, que tengo nombre de perro, que me van a violar, a golpear… están verdaderamente enfermos e ignoran que el que me agredan así no le quita lo genocida al doctor Muerte. pic.twitter.com/oMC6kyMO7h