¡La humillaron! Tras 32 años años en Televisa, Andrea Legarreta confiesa que renunció a 'Hoy'

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, quien es la conductora que lleva más tiempo al frente del programa Hoy, dejó en shock al confesar que tuvo una relación tan difícil con un productor que la llevó a renunciar tres veces al matutino de Televisa.

Legarreta se sinceró con 'El Escorpión Dorado' acerca de la complicada relación laboral que tuvo con el productor argentino Roberto Romagnoli, la cual la hizo abandonar el foro y renunciar al programa tras ser humillada por él.

Andres reveló que aunque estaba desde la primera emisión en 1998, al entrar el productor Federico Wilkins, este sacó a la mayoría del programa, ella incluida.

Por esta razón, mientras estaba ausente se integró a Aquí entre dos con Martha Carrillo e interpretó a la 'Maestra Lupita' en la telenovela Vivan los Niños. Cabe recordar que su primer proyecto en la empresa fue en 1989 en el melodrama Mi segunda madre.

Poco después volvió y hasta ahora permanece al frente del matutino junto a los conductores Galilea Montijo, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, Lambda García, Arath de la Torre y Andrea Escalona.

Eso fue cuando estaba un productor que era Roberto Romagnoli. Él haz de cuenta que no te viene manejando la información, entonces fue donde más aprendí a improvisar porque estaba cañón. No tenía información y todo el tiempo a todos nos hablaba por el chícharo", contó.

Además, externó que, en una de esas ocasiones, el productor lanzó un regaño en su contra, lo que para ella fue la 'gota que derramó el vaso', se quitó el chícharo y abandonó al foro, pues pensaba que ya había tenido suficiente.

Entonces un día, después de varias, ya sabes, él da una indicación pero se equivoca y me habla a mí en el chícharo y dice algo así como: 'No, no, Andrea, te estoy diciendo', pero como que le estaba diciendo a la otra persona, no sé quién era, entonces fue ahí que dije: 'Ay no qué flojera, con permiso', me quité el chícharo y dije: 'ya basta'. Ahí ya había renunciado como 3 veces", agregó.