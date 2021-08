"La odias": Andrea Legarreta traiciona a Galilea Montijo en Televisa y se enfrentan en 'Hoy'

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo del matutino Hoy, la conductora Andrea Legarreta dejó en shock a sus compañeros en Televisa al revelar ¿que odiaba a Galilea Montijo?

El incómodo momento sucedió cuando los presentadores hablaban de la divertida experiencia que tuvo Legarreta con 'El Escorpión Dorado' para su canal de YouTube, donde hizo tremendas confesiones.

Esque no saben el nivel de simpatía. Es de lo más divertido, obviamente tienes que entrar en el juego. Ya vez que la niña risueña y le haces cosquillas", decía Legarreta.

"Hablamos de todo de una manera muy divertida (...) algo que me ha sorprendido mucho es ver en su canal comentarios bien padres como 'Ay ni me imaginaba', 'ay como me divertí' o 'ay, cómo me caía mal esta vieja' pero al final estuvo padre, gozamos".

Mientras ella contaba lo bien que se la pasó con el youtuber, el conductor Paul Stanley interrumpió la plática para hacerle un fuerte reclamo a Andrea por unos comentarios que hizo con el 'Escorpión' al volante.

Yo nunca te lo voy a perdonar... a ese mugroso luchador le voy a dar en su mauser (...) tú dijiste que yo olía a popó", le dijo a Legarreta.

"Yo no te dije apestoso nunca, lo dijo él (...) yo no dije, él dijo", se defendía Andrea mientras reía y explicaba por qué dijeron eso con un ejemplo que involucró a su compañera Galilea Montijo, con quien se rumora tiene una mala relación detrás de cámaras.

Así fue como Legarreta se 'balconeó' a sí misma y 'confesó' que le dijo al 'Escorpión' que no soportaba a la tapatía.

Esque él, es haz de cuenta... yo digo: 'Quiero mucho a Gali' y me dice: 'Ay no es cierto, si la odias, me acabas de decir que te cag...'... ¡Ah no perdón no es cierto! y él dice: 'En exclusiva', entonces él hace sus propias notas".

Aunque claramente la esposa de Erik Rubín estaba bromeando y solo le siguió el juego al youtuber, Galilea se quedó muy seria y la enfrentó sobre el tema: "¿Te preguntó si nos odiábamos en realidad?".

No, en realidad no... pero de Paul sí dijo que apestaba", confesó Andrea.

Así fue el momento que le reclamó Paul a Andrea:

Al recordar a qué conductores le gustaría que nunca se hubieran ido, el youtuber decidió hacerle la pregunta opuesta: "¿Te ponen a gente más indeseable? Gente que te da un poco de asco como Paul Stanley, que me dijiste el otro día".

Sí, te comentaba... pero ahora ya con el cubrebocas ya como que no me llega tanto su olor (...) 'El Burro' también que es súper pedorro y así", dijo Legarreta.

"¿Es fuerte el olor del Paul no? 'El Burro'... ese wey no se baña, nomás los sábados", le dijo 'El Escorpión' como parte del gracioso momento.

¿Se llevan mal Andrea Legarreta y Galilea Montijo?

Pese a todo lo que se ha rumorado, ambas han negado que se lleven mal en múltiples ocasiones, por lo que -como en esta ocasión- han preferido sacarle provecho a las especulaciones y reírse de su supuesta enemistad.

En una entrevista de 2019, Legarreta reveló que si bien sí han tenido roces, nunca han sido lo suficientemente serios como para odiarse.

Sí he tenido mis roces y momentos complicados. ¿Pero pleitos fuertes con Gali como la gente ha inventado? No. Diferencia de opiniones, sí. Aunque a veces tratan de enfrentarnos, mi amor por ella puede más que todo lo que hemos vivido", dijo Andrea.

