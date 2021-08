Exactriz de Televisa deja en shock a TV Azteca con dura confesión de su ex: "Me violó y embarazó"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 13 de agosto el público de TV Azteca quedó impactado y conmovido al conocer la desgarradora historia de vida que hay detrás de la vedette mexicana y exactriz de Televisa Lyn May.

Actualmente la bailarina y cantante de 68 años se encuentra formando parte del programa Venga la Alegría pues es una de las participantes del concurso ¡Quiero Cantar!. La producción organiza entrevistas para conocer la historia poco conocida de los concursantes y en esta ocasión fue Lyn quien reveló todo de su vida.

May se sinceró y relató que fue madre soltera cuando apenas era una adolescente de 14 años debido a que un hombre mayor que ella se la llevó con engaños prometiéndole diferentes cosas, pero terminó abusando de ella y violentándola.

Nos casaron y a mí me tocó que el tipo este me violara y me embarazó y luego me quería sacar la niña a patadas", confesó.

La estrella del cine de ficheras incluso señaló que sufrió violencia de parte de este sujeto cuando estaba embarazada; con él tuvo a sus dos primeras hijas: "A patadas, él no quería hijos y me decía 'no quiero hijos' y me pegaba y me pegaba en el vientre, fue una vida muy tormentosa".

Asimismo, la concursante explicó que no podía dejarlo debido a que era muy chica, sin embargo, luego de que nació su segunda hija se armó de valor y huyó a casa de su abuelita, quien la apoyó para que pudiera trabajar y así sacara adelante a las pequeñas.

Lyn también habló de los otros dos esposos que tuvo, a quienes sí amó y quienes siempre la trataron bien tanto a ella como a sus herederas.

Tras finalizar la entrevista, Sergio Sepúlveda preguntó a la actriz si extrañaba a su último marido Antonio Chi Su y así respondió con la voz entre cortada:

Lo extraño, lo extraño muchísimo".

Lyn me dijo 'es dura la soledad' pero yo sé que le sacas la vuelta al tema", le recalcó el conductor.

