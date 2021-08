¡Shock en Televisa! Conductora desaparecida deja helados con fuerte confesión ¿desde la cárcel?

Ciudad de México.- Tras ser reportada como desaparecida por Galilea Montijo en el programa Hoy, la conductora de Televisa Laura Bozzo da sus primeras declaraciones luego de que le dictaran prisión preventiva por un presunto delito fiscal que asciende a más de 12mdp.

El pasado 11 de agosto se informó que la polémica presentadora peruana fue vinculada a proceso y le dictaron prisión preventiva por este delito, conocido como depositaria infiel, que la haría pasar hasta 9 años en la cárcel.

A Laura se le ordenó entrar por su propio pie al Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, ya que no pudo acreditar cuál es su domicilio, sin embargo, hasta este viernes 13 de agosto no se ha reportado su ingreso.

De acuerdo con informes, la conductora presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Este jueves la conductora y su amiga, Galilea Montijo, comunicó al aire que 'La Señorita Laura' estaría desaparecida pues dijo que no la podían localizar ni contestaba el teléfono.

Y aunque hoy es el último día en que la peruana debe de ingresar por su propio pie a prisión, la conductora solo reapareció con fuertes declaraciones difundidas en el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Fue la cadena de televisión ATV Noticias la que se contactó con una de las mujeres más buscadas de la farándula por vía telefónica. En exclusiva, la también abogada rompió el silencio y habló de su problema legal con el fisco mexicano.

Luego de sostener tremenda batalla legal, su expareja Christian Suárez salió en su defensa: "Mira, lo único que te pudo decir es que me duele mucho lo que le está pasando porque no se lo deseo a nadie; es injusto creo yo, porque ella teniendo abogados, contadores y habiendo gastado tanto dinero en lo legal para llevar sus cuentas tranquilas esté pasando por cosas así".

"Mantengo un diálogo con ella cordial. Sé que está bien y eso me tranquiliza. Ojalá esto termine pronto", dijo el argentino, mientras que luego exhibieron un audio inédito de Bozzo, las cuales serían sus primeras declaraciones.

No, no sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo, para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto ¡Yo no tengo nada que hablar!".