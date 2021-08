¡Se divorció! Tras ser infiel a su ex con famoso galán, actriz de Televisa se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa sorprendió a todos al revelar si está estrenando romance y le mandó un extraño mensaje a Galilea Montijo en el programa Hoy.

Se trata de Itatí Cantoral, quien rompió el silencio y reveló si tiene pareja sentimental luego de que en la primera comunión de su hija María Itatí se le vio muy bien acompañada de un catedrático de la Universidad de Guadalajara.

Mientras caminaba por los pasillos de Televisa, la actriz y ahora jueza del reality El Retador, fue cuestionada sobre si ya estaba estrenando romance luego de dos divorcios y varios escándalos de infidelidad con su primer esposo Eduardo Santamarina.

La actriz empezó a bromear con tener otro hijo luego de que en 2018 anunciara su divorcio del productor Carlos Alberto Cruz tras 11 años de matrimonio y una hija en común, María Itatí. Así confesó que quiere que Lucero sea su comadre:

La próxima va a ser Lucero, nomás me falta un niño más (...) Me encantan los bebés pero ya no creo, sería como un milagro. La fábrica se cierra por naturaleza", dijo.

Y esque ese deseo podría hacerse realidad según lo que dieron a entender los conductores del matutino, pues la exhibieron al revelar que había estado muy cariñosa con un misterioso hombre de Guadalajara, Jalisco en la primera comunión de su pequeña.

Guadalajara, Guadalajara (canta) Todo lo sabe Galilea Montijo. Yo soy una persona enamorada del amor… no, es un amigo que quiero mucho, yo siempre tendré mi corazón en Guadalajara también", dijo Itatí.

Itatí incluso mencionó que Galilea Montijo "lo sabía todo", sin embargo, la tapatía al parecer no entendió a qué se refería la actriz al término de la entrevista con ese extraño mensaje.

¿Pero por qué dijo Guadalajara, Guadalajara? Ah porque cantó como yo... esque ella sabe que yo canto muy bien, ella lo sabe...", dijo Galilea algo dudosa, para luego cambiar de tema.

Posteriormente, Cantoral reveló que tiene un gran proyecto en puerta fuera de México, por lo que no descarta enamorarse ahí: "Me voy a Chile a hacer una película en enero, entonces igual después de Chile que tal que les traigo una sorpresa… ¡algo por favor!".

Finalmente, la exesposa de Eduardo Santamarina bromeó con la reportera del programa Hoy sobre la posibilidad de tener un novio extranjero.

Ya hemos pasado por veracruzano primer papá (de mis hijos varones), el segundo papá (de mi hija) colombiano, ¿de qué te gusta?... (chileno)… ¡está bien!”, concluyó.

Cabe recordar que el matrimonio entre Itatí y Lalo Santamarina llegó a su fin luego de tener a sus gemelos ya que ambos cometieron infidelidades.

La propia Itatí contó que descubrió que el veracruzano tuvo un romance extramarital con la actriz Susana González cuando grababan Velo de Novia, mientras que ella también le fue infiel con otro actor, el guapo galán de telenovelas Gabriel Porras.

"Ya estábamos separados, ya estábamos mal... Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona, que se llama Gabriel Porras y no estaba yo divorciada. Ya no había nada de nada. (La carrera) nos separó, yo tenía otra visión de mi carrera y él no, eso nos ayudó a romper con la relación", dijo Itatí.

Yo en el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se acabó todo", confesó en una entrevista con Yordi Rosado.

Fuente: Instagram @itatic_oficial, Agencia México y Programa Hoy