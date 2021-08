¡Golpe a Televisa! Ingrid Coronado vuelve a TV Azteca; habla de su divorcio y traición de Bigorra

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Venga la Alegría, quien dejó el matutino en 2019 y hasta estuvo en Televisa y programa Hoy, está de vuelta en el Ajusco y se presentó en el programa Ventaneando con una fuerte noticia.

Se trata de la querida presentadora Ingrid Coronado, quien anunció al aire que ganó una demanda contra una conocida revista de espectáculos que difundió imágenes de sus hijos no solo sin su autorización pero también "hizo comentarios muy desagradables".

Estos comentarios se refieren a las críticas y ataques que recibió por su salida de la televisora, donde estuvo por 19 años, y su divorcio del también conductor Fernando del Solar, quien por las mismas fechas anunció que padecía cáncer.

Luego de saludar a los conductores y al público, la conductora, quien ha estado desaparecida durante varios años de la televisión, aseguró que extrañaba estar de vuelta y contó la terrible experiencia que vivió, misma que afectó su imagen de sobremanera.

Hubo una serie de publicaciones en mi contra durante años donde me difamaron, atacaron, terminaron con la buena relación que tenía con una parte de mi familia. Mi carrera como conductora de televisión tuvo muchos problemas porque perdí muchos clientes y perdí mucha credibilidad porque golpearon mi imagen", dijo conmovida.

"Llegó un momento en el que publicaron en la portada a mi hijo mayor con un texto donde lo estaban ofendiendo, siendo menor de edad", dijo.

Cuando vio eso, Ingrid fue tajante al decidir que necesitaba poner un alto y aseguró que aunque es figura pública, "sigo siendo humana" y esto puede llegar a ser muy dañino.

La presentadora reveló que incluso la empezaron a acosar ya que un auto la seguía "todo el tiempo" para ver si la captaban en una situación incómoda que pudieran publicar.

Ya no salía porque me atacaban a mí y a mis hijos. Cuando veían que no tenía comportamiento del que hablar lo publicaban diciendo que lo vieron o que lo dije o que lo pensaba; eso hacía que cada vez fuera más peligroso salir a la calle".