Lyn May humilla a Laura G en TV Azteca ¿por el 'cabañazo' con Loret de Mola?: "Corriente"

Ciudad de México.- Desde que la exactriz de Televisa y bailarina Lyn May se integró al reality ¡Quiero Cantar! de TV Azteca no ha dejado de causar controversia entre los televidentes debido a sus comentarios irreverentes y este miércoles no fue la excepción, pues la vedette hizo un humillante comentario en contra de Laura G.

La mexicana de 68 años, quien afirma estar embarazada de un varón, regresó al escenario de Venga la Alegría para enfrentarse a la conductora en un duelo donde ambas interpretarían la canción Lo pasado, pasado para intentar conseguir dos puntos extras de la calificación final.

Cuando el conductor Sergio Sepúlveda presentaba este reto, Lyn mencionó que no sabían quién era Laura G y la humilló en vivo:

¿Tú eres Laura G? ah, no sabía", dijo la actriz mexicana.

Al público de la televisora del Ajusco no le agradó para nada que May le hiciera este comentario a la regiomontana, pues consideran que solo lo hizo para llamar la atención; además hicieron un llamado a la producción para que estén atentos a lo que hace y dice la vedette en el programa, ya que consideran que no es adecuado.

Vieja corriente".

Tan insignificante es @lauragii que @lyn_may_ no sabía quién era".

No puede ser que tengan a esa señora tan vulgar ¿por qué la producción lo permite?".

Qué grosera fue Lyn con Laura".

Lyn eres increíble me hiciste el día".

En esta ocasión la intérprete del cine de ficheras se dejó ver luciendo un vestido totalmente traslúcido que dejaba al descubierto su ropa interior.

Hace unos días Laura se sinceró en su cuenta de Instagram para hablar del escándalo que protagonizó hace varios años cuando se le acusó de ser amante de su jefe de Televisa, Carlos Loret de Mola, pues los vieron encerrarse por horas en una cabaña de La Marquesa.

Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el 'cabañazo', síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé. No volví a hacerlo, aprendí y listo, se queda. Uno viene a avanzar", dijo 'La G'.

