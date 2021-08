¡En la ruina! Cerca de la muerte y hundido en depresión, galán de Televisa lucha por sobrevivir

Ciudad de México.- El galán de Televisa, Andrés García, enfrenta otro duro golpe. Luego de que encendiera alarmas hace unos meses al hablar de la muerte y declarar que sentía que "estaba en la recta final de su vida", ahora revela que lucha por sobrevivir.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El histrión preocupó al comentar que su estado de salud cada vez empeoraba más y contó que cayó en una profunda depresión que lo hacía incluso contemplar quitarse la vida. Mencionó que a veces le daban ganas de darse un "empujón" en el mar, para "ahogarse y morir en paz".

Luego de su divorcio de Margarita Portillo en plena pandemia tras más de 20 años juntos, ahora, don Andrés atraviesa graves problemas económicos, además de la falta de trabajo que lo ha aquejado los últimos años.

En entrevista con el programa de TV Azteca, Ventaneando, el primer actor desató polémica al asegurar que está vendiendo una propiedad que tiene en Acapulco, Guerrero para poder sobrevivir.

El actor contó que el inmueble era muy grande, pero tuvo que venderlo mucho más barato para que alguien lo comprara más rápido y así lograr tener un poco de dinero para poder subsistir.

Tuve que vender una propiedad grande, venderla casi regalada. En épocas de crisis económica nadie te quiere comprar", comentó.

Además, salió a conversación el tema de su herencia para el momento en el que fallezca y reiteró que no piensa dejar ninguna de sus propiedades a sus hijos, asegurando que ellos ya viven bien y tienen sus vidas hechas.

Cabe mencionar que en octubre del año pasado, el histrión causó tremenda polémica al decir que su hija Andrea García estaba desaparecida, pues asegura que desde hace más de 10 años no sabe de ella y están distanciados.

El dominicano por nacimiento aseguró que esto era "por culpa de las personas con las que ella convive", pues reveló que Andrea supuestamente los considera "su nueva familia" y por esta razón, la dejó fuera de su testamento.

Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras... pues la dejamos con sus amistades... no aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz", dijo entonces.

El escándalo no paró ahí, pues García también confesó que en vez de dejarle algo a sus otros hijos, le dejaría una gran parte al polémico Roberto Palazuelos, con quien tiene una amistad desde hace años.

El galán de telenovelas, quien a sus 80 años tiene un canal de YouTube con más de 40 mil suscriptores donde sube contenido sobre su carrera y sus experiencias en el medio, se ha mostrado sin esperanzas en el pasado al asegurar que ya está "en su último tiempo de vida".

Incluso, en Ventaneando dejó en shock al confesar que le gustaría morir "sin dolor" pero si no es así, enfrentarse con otros hombres en un duelo a balazos.

Pues si no se puede así, matarme a balazos con un par de cabr... Un duelo justificado. Se lo he propuesto a varios cabr... pero no han aceptado pero por ahí a lo mejor encuentro a uno que acepte".

El actor aseguró que nunca pensó llegar a los 80 años y que morir en los próximos años sería ideal, pues no quiere vivir con los malestares que el envejecimiento trae consigo: "No creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo", dijo.

Actualmente, tiene como objetivo seguir vendiendo sus propiedades para conseguir dinero que le permita pasar estos días viviendo cómodo, sin embargo, aunque sus declaraciones han causado alarma, Roberto Palazuelos comentó que está bien, en su casa de Acapulco y que se está cuidando mucho del Covid-19 por su avanzada edad.

Fuente: TVNotas, Ventaneando, Programa Hoy e Instagram @andresgarciatvoficial