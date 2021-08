¿Murió Rafael Amaya? Filtran terrible noticia del desaparecido actor de 'El Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- En redes sociales empezó a circular una terrible noticia, la supuesta muerte del famoso actor Rafael Amaya, quien interpretó a 'Aurelio Casillas' en la exitosa narcoserie de Telemundo El Señor de los Cielos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque en Twitter, usuarios empezaron a reportar que el actor sonorense presuntamente se había quitado la vida, noticia que alarmó a todo el medio del espectáculo y de inmediato desató especulaciones sobre si era información falsa.

Según reportaron varios periodistas de espectáculos, Telemundo se pronunció sobre esta noticia que empezó a circular, pues es la empresa con la que Amaya firmó para su triunfal regreso a la televisión tras estar en rehabilitación por problemas de adicciones.

Afortunadamente, todo se trató de un rumor de mal gusto, pues la cadena al parecer desmintió tajantemente la información. Según el conductor de espectáculos Marco Antonio Silva, la televisora "lamentó que haya gente con tan mala entraña" como para inventar esto.

Y también lo reportó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, quien corroboró que el presunto deceso del actor de 44 años de edad era complemente falso.

"Telemundo, que es la cadena que más contacto tiene con el actor, está desmintiendo esta información y asegura que es una mentira y una difamación la que se está haciendo viral en redes", agregó el youtuber.

Cabe recordar que el sonorense, quien empezó su carrera en Televisa antes de triunfar en Telemundo, desapareció del ojo público meses antes de que a finales del 2019 concluyeran las grabaciones de la séptima temporada de El Señor de los Cielos.

El actor abandonó las redes sociales sin dejar rastro y no le contestaba las llamadas ni siquiera a sus amigos o familiares para que no lo encontraran.

Se especuló bastante sobre su salud y en diciembre del 2020, Amaya reapareció para contar el infierno que vivió al hundirse en adicciones, admitiendo que cayó en las garras de las drogas y los excesos.

Confesó que 8 meses antes tocó fondo y fue rescatado por su hermana, su mánager y su compadre, el cantante Roberto Tapia, quienes lo llevaron a Sinaloa y lo internaron en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, de donde salió sano y con una mentalidad completamente diferente a la que tenía al entrar.

Estaba pidiendo a gritos que me ayudaran (...) me sentía muy solo. Sentía que había perdido todo, incluso sentía que mi vida no valía, que había sido un error haber sido actor", dijo entonces.