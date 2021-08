¿Aires de diva? Tras rechazar reencuentro, Dulce María aceptaría "mucho dinero" para volver a RBD

Ciudad de México.- Para muchos admiradores que esperaban el regreso de RBD fue muy decepcionante que no estuvieran todos en el concierto virtual 'Ser o parecer' que ofrecieron en diciembre de 2020; ahora se dice que Dulce María sí estaría en la próxima presentación que se prepara.

Este lunes 23 de agosto el reconocido periodista Álex Kaffie sacó a la luz que la artista que dio vida al personaje de 'Roberta' en la telenovela juvenil de Televisa habría aceptado la invitación al reencuentro solo por la jugosa cantidad que le ofrecieron.

Además, adelantó que el anuncio de su contratación "se hará en los próximos días" e hizo hincapié en que Dulce María se puso difícil para aceptar la oferta.

Como se recordará, durante la pasada presentación virtual la intérprete de Ya no no estuvo presente debido a que la fecha del evento se cruzó con las últimas semanas de su embarazo y el nacimiento de su primer hijo. Ella siempre declaró que lo principal era su familia y que no quería perderse de los momentos inolvidables que le daría el recién nacido.

Sin embargo, su negación a estar en 'Ser o Parecer' habría tenido repercusiones, pues Dulce María confesó que los integrantes de RBD no le respondían los mensajes.

La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía", declaró en marzo del 2021.