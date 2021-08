¡Desgracia en la dinastía! Nieto de Vicente Fernández confiesa que tiene terrible enfermedad

Ciudad de México.- Al parecer la polémica no deja en paz a la dinastía Fernández pues, luego de que un intruso tratara de entrar al hospital donde está internado Vicente Fernández, ahora el nieto de 'Don Chente' confiesa que padece un complicado trastorno.

Se trata del hijo de Alejandro Fernández, Alex Fernández, quien dio una entrevista para el programa radiofónico Me lo dijo Adela, mientras su abuelo permanece en terapia intensiva luego de varias semanas hospitalizado en Guadalajara tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos.

Primero, el hijo del 'Potrillo' contó que su incursión en el ambiente musical se retrasó debido a su estilo de vida, pues al ver que su padre constantemente estaba fuera de casa, siempre dudó que él pudiera llevar su mismo ritmo de trabajo.

A mí me encanta estar en mi casa, odio los aviones, yo era de que, si para ir a un lugar en media hora en avión y eran 5 o 4 horas en carro, yo decía 'yo me voy en carro'", contó.

De la misma manera, reveló que además de analizar que la vida de los cantantes es pasar el tiempo en hoteles y aviones, también sufre de un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza y orden (TOC), e inmediatamente se comparó con el protagonista de la serie The Big Bang Theory.

Yo soy muy… me gusta mucho la limpieza, no sé si ubican a 'Sheldon Copper'... ¡yo soy Sheldon güey!... o sea, yo estoy en el paraíso ahorita, o sea, no te puedo explicar ahorita todo el mundo con la pandemia de no… y yo estoy feliz, ahí traigo como Sheldon mi spray y todo, y siempre fui muy así", dijo con una gran sonrisa.