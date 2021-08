¿Se declara gay? Ex de Paola Rojas impacta al hacer esto en vivo con actor de Televisa divorciado

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 27 de agosto una famosa expareja de la conductora de Televisa Paola Rojas dejó en shock a sus colegas y público de Sale el Sol debido a lo que hizo en pleno programa mientras estaba acompañado de un actor mexicano, quien recientemente confirmó su divorcio.

El conductor y actor mexicano Poncho Vera, quien mantuvo una relación sentimental con la exesposa de 'Zague', causó tremendo revuelo con el gran trabajo que hizo interpretando a una mujer durante la dinámica que jugaron en la sección Trapitos al Sol.

La periodista Ana María Alvarado le explicó a Poncho y Pablo Perroni, quien ha trabajado en Televisa y es exesposo de la actriz y cantante Mariana Garza, que tenían que dar vida a una pareja que estaba a punto de tener una pelea porque él tenía un beso pintado en la camisa.

El exnovio de Paola se colocó de espaldas y moviendo la cadera en su personaje de esposa, mientras de pronto entra Pablo y se le acerca sigilosamente.

Perroni se siguió acercando más y más a Poncho y el conductor Álex Kaffie no tuvo más remedio que ponerle un alto: "No te pases pablo".

No, no me paso", respondió él.