¿Tragedia en Televisa? Desaparece actor de 20 años y lo dan por muerto; filtran macabra FOTO

Comparta este artículo

Pensilvania, Estados Unidos.- Se encienden alarmas en el medio artístico por la repentina y misteriosa desaparición de un famoso actor de 20 años, quien había dejado de lado su carrera para estudiar la universidad. ¿Era de Televisa o de TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El actor no pertenecí a a una televisora nacional, sino que había triunfado en Hollywood con su gran actuación en la película Our Idiot Brother (Nuestro hermano idiota) junto a los actores Paul Rudd, Elizabeth Banks, Zooey Deschanel y Emily Mortimer.

Se trata del joven histrión Matthew Mindler, quien fue reportado como desaparecido por su escuela de Pensilvania, la Universidad de Millersville.

Foto reciente del actor (izq.) y Paul y él en 2011 (der.)

De acuerdo al instituto, el joven de 20 años de edad no regresó a su residencia universitaria y no ha estado respondiendo llamadas de su familia desde el pasado martes 24 de agosto. El miércoles fue reportado como desaparecido pues no acudió a ninguna de sus clases.

La Policía está pidiendo ayuda para encontrar a Matthew Mindler, de 20 años, un estudiante de primer año de Hellertown, Pensilvania, que ha estado desaparecido desde la noche del martes 24 de agosto de 2021", se lee en el comunicado.

De la misma manera se informó que el actor fue captado por última vez por las cámaras de vigilancia caminando por su residencia. Aseguran que iba camino al estacionamiento.

Difunden la estremecedora fotografía de la última vez que se le vio antes de desaparecer. El joven vestía una sudadera, una mochila, jeans y tenis.

Matt fue visto por última vez caminando desde su residencia, West Villages hacia el área de estacionamiento de Centennial Dr. a las 8:11 el pasado martes por la noche, portaba una sudadera con capucha blanca de la Universidad de Millersville con rayas negras en el brazo, una mochila negra, jeans y zapatillas blancas".

"La Policía universitaria está en contacto con la madre de Matt y está trabajando con el personal del campus para obtener ayuda para localizar a Matt y presentó un informe de adulto desaparecido en el Centro Nacional de Información sobre Delitos esta tarde, menos de 24 horas después del informe inicial y también ha notificado a los locales departamentos de Policía".

También se difundieron los números de contacto de autoridades para que quien tenga información útil que lleve a dar con su paradero o lo halla visto, les pueda informar.

"Si alguien tiene información sobre el paradero de Matthew Mindler, se le pide que se comunique con la policía de la Universidad de Millersville al 717-871-4357 o con el jefe Pete Anders en peter.anders@millersville.edu al 717-871-5972. La información también se puede informar de manera confidencial a través de la aplicación de seguridad Millersville LiveSafe", se agregó en otros mensajes.

Amigos y fanáticos del actor temen que haya sido víctima de algún delito o que esté en grave riesgo, pues aseguran que no es normal de él haber perdido el contacto con todos y no hay hasta ahora ningún indicio del por qué podría haber desaparecido.

Aunque en redes comenzó a circular que había sido encontrado muerto, esto fue desmentido por sus seres queridos y autoridades, quienes aseguran que la búsqueda para encontrarlo sano y salvo continúa.

Además de participar en el filme del 2011, también protagonizó Frequency en el 2013. El joven, quien solía ser estrella infantil, no ha regresado a los sets desde el 2006, cuando decidió alejarse del ojo público.

Matthew en la premier de 'Our Idiot Brother' en 2011

Fuente: Twitter @millersvilleu y Agencia México