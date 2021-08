Tras 14 años desaparecido de Televisa y TV Azteca, famoso galán vuelve a 'Hoy' y deja en shock

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 27 de agosto un famosísimo actor mexicano que tiene 14 años desaparecido tanto de Televisa como TV Azteca, volvió a aparecer en la transmisión del programa Hoy y dejó en shock.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El periodista Ricardo Escobar consiguió que el querido y recordado galán de telenovelas Alberto Mayagoitía accediera a conversar con él durante una entrevista exclusiva para Televisa Espectáculos.

Lo que cambió fue el medio de una forma que yo no me supe adaptar, de repente los actores comenzaban a tener que gerente de relaciones públicas y asistentes y yo que fui niño actor, no me adapté a ese cambio", dijo Mayagoitía sobre su salida de la televisión.