Luto en Televisa: Muere el padre de Galilea Montijo; nunca le perdonó esto antes de morir

Ciudad de México.- A través de la cuenta oficial de Facebook del PAN (Partido Acción Nacional) Nayarit, se difundió la noticia del fallecimiento de Don Gustavo Montijo Talamantes, padre de la conductora del programa Hoy Galilea Montijo.

El anuncio fue divulgado este 5 de agosto, en el cual el comité directivo estatal mandó sus condolencias a la integrante del partido Dina Montijo Jiménez, presunta media hermana de la presentadora de Televisa.

"El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nayarit, se une a la pena que embarga a familiares y amigos por la irreparable pérdida del señor Gustavo Montijo Talamantes, padre de nuestra amiga y compañera de partido Dina Montijo Jiménez. Descanse en paz. 5 de agosto de 2021", se lee en la esquela.

Dina respondió agradeciendo las condolencias y añadió: "Sé que mi papá camina directo con Dios, llegó su momento de partir y así acepto la decisión de Nuestro Señor".

Fátima Montijo, otra de las presuntas medias hermanas de Galilea, también se pronunció al respecto, agradeciendo los pésames de sus amigos y familia y colocando un moño negro en su foto de perfil en Facebook.

Por su parte, la presentadora de Hoy no se ha pronunciado directamente sobre la noticia en sus redes sociales pero sí publicó una historia en Instagram en la que solo graba la lluvia cayendo por la noche con el mensaje: "I'm Ok" ("Estoy bien") junto a un emoji de corazón roto.

Cabe recordar que Galilea no tenía una buena relación con su padre. Según se reportó, su relación se rompió irreparablemente porque la presentadora se enteró que tenía dos familias, algo que jamás le perdonó.

La tapatía de 48 años de edad nació dentro de un hogar bastante humilde. Galilea no solo ha revelado que sufría muchas carencias e incluso la falta de comida, sino la ausencia de su padre. De acuerdo con reportes, desde el 2011 no se dirigían la palabra.

En más de una ocasión, Montijo había dicho que "no conocía" a su padre Gustavo, pues, según se sabe, abandonó a su familia cuando era pequeña y jamás intentó acercarse a ella.

Una fuente cercana a la conductora aseguró en 2019 que la relación de la conductora con su madre se volvió distante, pues presuntamente había regresado con su padre, a quien reportan que Gali nunca quiso volver a ver tras haberla hecho sufrir tanto durante su infancia.

Según reportes, luego de que se organizara una reunión familiar en 2019 en la cual supuestamente Don Gustavo pidió perdón a sus hijos por llevar una doble vida, Galilea fue invitada y no asistió.

La conductora presuntamente no quiso reunirse con sus otros hermanos, producto de la relación de su padre con su primera esposa.

Gali no asistió, es más, fue la primera en negarse. Ella misma ha dicho que no está buscando tener una relación con su papá. Desde que la mamá de Gali regresó con su papá, ella ya no va a su casa; la señora tiene que viajar a la CDMX para verla", declaró la fuente en ese entonces.