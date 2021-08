¡Se separó! Galilea Montijo confiesa en 'Hoy' que sufrió abuso en su relación e impacta a Televisa

Ciudad de México.- En la emisión de este lunes 9 de agosto en el programa Hoy, Galilea Montijo se sinceró e hizo una fuerte confesión sobre una relación muy tormentosa, dejando en shock a todo el foro de Televisa. ¿Problemas con su esposo?

No. La conductora tapatía no habló de su esposo Fernando Reina, sino que se sinceró sobre un antiguo novio que la chantajeaba con hacerse daño y cómo fue que lo enfrentó para poner un alto al abuso que sufría en esa relación.

Esto surgió en la sección del Dr. César Lozano llamada Por el Placer de Vivir, en donde hablaron de cómo detectar a una pareja chantajista.

El chantajista te amenaza, te hace sentir culpable. Te hace sentir miedo, lástima y 'si no m das lo que estoy pidiendo, no te la vas a acabar'. Cuando saben que tienes un gran corazón, saben que por ahí te pueden pegar. El chantaje emocional es la forma de manipulación más poderosa. Quien te chantajea te conoce", dijo Lozano.

Fue ahí que Galilea intervino al asegurar que ella vivió una relación así, donde era víctima de chantaje, además de contar cómo fue que lo enfrentó para poner fin al tormentoso romance.

¿Yo puedo dar un ejemplo? Yo odio los chantajes en la vida, de familia, de amigos. Un día tuve una pareja que me dijo: 'Me voy a matar', estaba muy chiquita. Corrí a la cocina, agarré el cuchillo y le dije: 'Ten, ¿dónde te lo quieres enterrar? ¿a quién le hablo, a quién aviso?'. ¿Tú crees que se lo enterró? si no están weyes".