¿Se va a TV Azteca? Paola Rojas abandona Televisa y la reemplazan con polémica conductora

Ciudad de México.- La conductora Paola Rojas abandona Netas Divinas y una polémica actriz y presentadora toma su lugar en el programa de Televisa, lo que no agradó en lo absoluto a usuarios. ¿Será que Paola se cambió a TV Azteca?

Hasta hace algunas semanas, el elenco del programa transmitido por Unicable estaba conformado por cuatro 'Netas': Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magún y Paola Rojas.

Paola, quien también es periodista y conduce el noticiero Al Aire con Paola Rojas por Televisa, ha estado en el programa desde 2018 y es sumamente querida por todos los fans, por lo que su ausencia desató bastante controversia.

Aunque en un principio la mexicana tuvo que abandonar el foro porque dio positivo a Covid-19, ya se recuperó por completo pero aún no ha regresado al programa, por lo que internautas han expresado su molestia en los comentarios pidiendo que regrese.

Este sábado, anunciaron que la actriz y presentadora argentina Maki Moguilevsky, también conocida como Maki Soler por el apellido de su exesposo Juan Soler, estará como conductora invitada.

Maki ya había estado como invitada en un programa hace unas semanas, por el cual fue duramente criticada tras una discusión que sostuvo al aire con Natalia.

Maki fue tachada de "machista" y de estar "obsesionada con su ex" debido a que, entre otras cosas, aseguró que ella no podía llegar a un lugar sola porque se sentía "desprotegida".

Perdón, no es que sea machista pero el hombre tiene que cuidarnos y protegernos, ¿estoy mal?", dijo entonces.

Este programa en específico desató controversia y abrió un importante debate sobre las diferentes formas de pensar de ambas conductoras.

Usuarios no quedaron nada contentos con la participación de Maki y es por eso que tras este anuncio, como no había ni rastro de Paola, usuarios enfurecieron y aseguraron que no quieren volver a verla al aire, exigiendo que regrese la periodista a su lugar.

"¿En serio? ¿Maki? La verdad que se extraña demasiado a Paola Rojas", "Maky no, siempre hablando de su ex y su ex y su ex, mejor lo veo cuando ya no esté ella", "Es un programa de entretenimiento y cada vez que habla la Sra Maki sufro, me genera estrés sus pensamientos", "Maky me cae gorda que aunque es de mi generación no pensamos tan a la antigua ni tan moralistas, sáquenla del programa", "Qué falta hace Paola en el programa", "Te extraño tanto Paola", "Cuando esté Paola nos llaman".

Cabe mencionar que Paola no se va a TV Azteca y permanece el aire en su noticiero, sin embargo, hasta ahora se desconoce si regresará al programa o no.

Lo que sí es seguro es que usuarios no están nada contentos con que Maki se integre al elenco del programa, por lo que habrá que esperar para ver si hay alguna confirmación permanente sobre los cambios.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable e Instagram @paolarojas y @netasdivinastv