¿Es lesbiana? Tras alistar su muerte y sin exclusividad, actriz de Televisa se confiesa en vivo

Ciudad de México.- La primera actriz Ana Martin por primera vez aclaró al aire su orientación sexual y puso fin a los rumores de que tuvo relaciones con mujeres y por eso nunca se casó con un hombre o tuvo hijos.

La artista de 75 años, quien ha participado en decenas de melodramas en Televisa y actualmente forma parte del elenco de la telenovela La Desalmada, estuvo como invitada en Montse & Joe con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Con la controversial integrante del programa Hoy, Shanik Berman, en el foro, empezaron a hablar de la telenovela que protagonizó Martin en 1988, El pecado de Oyuki, por lo que la periodista lanzó tremenda acusación a la actriz.

Fue entonces que Martin aclaró que se le hizo fama de ser lesbiana desde que hizo la telenovela Gabriel y Gabriela (1982) por interpretar a un hombre y a una mujer simultáneamente.

Tengo fama de que me gustan las chavas desde Gabriel y Gabriela por 'Gabriel'. Desde mi generación tuvimos muchas amigas gays. O sea no teníamos problema... los años 60 la pastilla anticonceptiva era una revolución sexual entonces no había problema si eras gay, a nadie le importaba nada".

Aunque dijo que siempre se especuló que le gustaban las mujeres, la realidad es que esto es falso.

Sin embargo, asegura que no le atrae físicamente alguien de su mismo sexo: "Ver a una mujer físicamente y tocarle las bubis y luego verle el mum... igual que yo. Ay no", dijo entre risas.

Finalmente, Shanik revela que los hombres se volvían locos por la actriz porque siempre fue una mujer independiente que no temía decir lo que pensaba y lo que buscaba de la vida.

La primera actriz contó cuál es su secreto para que los hombres de desvivieran por ella.

Ya empezamos una relación y vamos a vivir juntos, ok. 'Yo me voy a mantener, dividimos el dinero, los gastos entre los dos. tú te vas a venir a mi casa porque el día que terminemos te llevas tú tus cosas para yo no sacar las mías. No te vas a meter en mi carrera porque seguiré trabajando. Nunca me voy a casar, ni voy a tener hijos'. ¿Entonces qué sucede? que no me tenían segura".