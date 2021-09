¡No es Marilyn Monroe! Billie Eilish se convierte en la gran sorpresa del MET Gala 2021

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Tras dos años y medio de espera, estos MET Gala 2021 no han dejado de impresionar desde el minuto 1; desde el misterioso video de Timothée Chalamet en Instagram hasta los 'outfits' extravagantes como el de Serena Williams.

Sin embargo, una grata sorpresa para todos los presentes fue el 'look' de la afamada cantante Billie EIlish, quien no deja de ser alabada a través de redes sociales, y es que su 'look' al estilo Marilyn Monroe logró iluminar a toda la alfombra roja, cuando arribó al Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York.

Es notable como la cantante, de 19 años, logró plasmar el estilo de Hollywood de los años 40 con un largo y hermoso vestido de hombro caído color salmón, mientras que su rubio platinado logró captar la atención de todo el evento.

El MET Gala es una celebración a la moda que ya de por sí ha sido comparado en diversas ocasiones con los Oscar, sin embargo, Eiish aprovechó esto para sacar todo el provecho a su 'look', sin duda, será una de las estrellas de las que más se hablará durante le resto de la noche.

Fuentes: Just Jared, Twitter