Tras 17 años en Televisa y perder su exclusividad, famoso exconductor de 'Hoy' llega ¿a TV Azteca?

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor de Televisa, quien hace unos meses formó parte del programa Hoy fue confirmado como integrante de un proyecto que pronto saldrá al aire ¿en TV Azteca?

Se trata del carismático Latin Lover, quien en 2016 habría perdido su contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel luego de debutar en el 2003 en la telenovela Velo de novia, hace 18 años.

El conductor participó también en el programa Muévete junto a Maribel Guardia y Juan José Ulloa, sin embargo, el año pasado trascendió que había traicionado al canal de Las Estrellas con TV Azteca, ya que Álex Kaffie reveló en su columna que él, José Joel y Patricia Navidad alistaban un programa de revista para el Canal A+, canal del Ajusco.

Ahora, el exluchador fue confirmado como integrante de un famoso matutino luego de vencer al Covid-19. ¿Se va a Venga la Alegría? No, pues el conductor reapareció en Hoy luego de ser juez en la primera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, pues participará en la segunda.

El actor contó cómo fue luchar contra este virus y lo que sintió:

Me dio miedo porque había estado conviviendo en días anteriores con mi familia (...) Tenía las dos vacunas y eso me ayudó muchísimo... también el alimentarme bien y hacer ejercicio me ayudó mucho. Si no, otro panorama estuviera viviendo ahorita".