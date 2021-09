"Viejo asqueroso": Enrique Guzmán manda terrible 'amenaza' a Frida Sofía tras 'hundirlo' por abuso

Ciudad de México.- El actor y cantante Enrique Guzmán reapareció ante los medios y reaccionó ante la muerte de la media hermana de Frida Sofía luego de que su nieta lo denunciara por presunto abuso sexual cuando era pequeña.

En la conferencia de prensa de la obra Jesucristo Superestrella, reporteros no perdieron oportunidad para preguntarle al padre de Alejandra Guzmán por su nieta. Visiblemente molesto, el cantante alzó la voz y dijo:

Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho. No sé porque realmente pero imagino que como no tiene forma de probar que tuve una relación extraña con ella, pues por eso no ratifica nada. Mientras ella no ratifique yo estoy tranquilo, no pasa nada... pero fuera de eso es todo lo que vamos a hablar, vamos a seguir hablando de 'Jesucristo Superestrella'".