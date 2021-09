¡Shock en la dinastía! Tras filtrarse su muerte, Vicente Fernández manda mensaje ¿de despedida?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de un mes de estar hospitalizado, el cantante Vicente Fernández habría mandado un mensaje desde el hospital luego de semanas de silencio y luchar por su vida. ¿Se despide de sus fans una leyenda de la música?

El intérprete de 81 años fue ingresado de emergencia al hospital a inicios de agosto luego de sufrir un accidente en su habitación dentro del rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, Jalisco.

'Don Chente' permanece internado en terapia intensiva y, aunque sigue grave, médicos lo reportan estable y se muestran optimistas sobre su posible recuperación, sin embargo, aseguran que esta ha sido muy lenta.

'El Charro de Huentitán' sigue intubado y es ayudado para respirar, además de que aún no tiene movilidad en brazos ni piernas en parte debido al síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ataca directamente el sistema nervioso.

Lugo de que la semana pasada lo dieran por muerto en redes y se informara que su esposa Refugio Abarca, 'Doña Cuquita', había sido hospitalizada este lunes por una cirugía en una hernia y la preocupación a la que ha sido sometida desde que él está internado, el cantante habría mandado un mensaje desde el hospital.

Gracias a todos los que están pidiendo por mí y mi salud ¡VIVA MI MÉXICO QUERIDO!", fue publicado en su cuenta de Instagram junto a una foto del cantante con la bandera de México.

El mensaje claramente no fue escrito directamente por el cantante ranchero, ya que aún no ha podido hablar ni recuperar movilidad, por lo que fue alguien de su equipo de trabajo o de su familia quienes se encargaron de que el Día de la Independencia de México no pasara desapercibido.

Las palabras también fueron dedicadas a sus fanáticos, a quienes les 'agradeció' por mandarle buenos deseos y pedir por su salud. Hasta ahora, el último comunicado sobre su estado de salud fue publicado ayer martes 14 de septiembre y aseguran que cualquier actualización oficial serán solo ellos los encargados de publicarla.

