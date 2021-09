Tras desaparecer 14 años de Televisa y casi morir, actriz vuelve y los traiciona ¿con TV Azteca?

Ciudad de México.- Adriana Fonseca, querida actriz que desapareció de Televisa durante 14 años, se encuentra de regreso en la pantalla chica y pese a que tiene un nuevo proyecto en la empresa de San Ángel, dio una exclusiva a un programa de la competencia ¿en TV Azteca?.

La originaria del estado de Veracruz se convirtió en una de las estrellas favoritas de la empresa tras su debut en Pueblo chico, infierno grande en 1997; luego de este melodrama siguieron otros éxitos para ella como La Usurpadora, Amigos x siempre, Rosalinda, entre otras.

El último proyecto que realizó Fonseca en esta compañía fue en 2007 con Bajo las riendas del amor y luego de 14 años, este 2021 anunció su regreso a la empresa que la vio nacer con el melodrama El amor cambia de piel donde compartirá créditos con Susana González y David Zepeda.

En 2020 durante su cumpleaños 41, la aclamada artista veracruzana confesó que años atrás contrajo un virus que casi le arreba la vida y habló de la dura etapa que vivió debido a sus problemas de salud.

Me hicieron siete operaciones para salvarme", confesó Fonseca.

Esta mañana de jueves la estrella de telenovelas apareció en un programa que compite directamente con Televisa, pero no es de TV Azteca sino de Imagen TV. Adriana concedió una entrevista al matutino Sale el Sol y contó sobre las tormentosas relaciones amorosas que ha tenido.

Antes de mi relación en la que llevo casi 10 años, sí me tocó llevar relaciones con patanes y manipuladores o personas tóxicas, y en algunas de esas relaciones pagué un precio muy alto , pero no podría entrar en detalles porque sí fue algo muy fuerte".

La actriz confesó que gracias a la reconocida artista Victoria Ruffo fue que se pudo dar cuenta de que no estaba bien mantener noviazgos violentos y explicó que un novio "casi la mata".

La amo y la adoro y me sacó del hoyo porque estaba entre que terminaba esa relación tóxica y me dice "ese hombre te va a matar" y sí, si yo hubiera seguido ahí algo peor de lo que pasó me hubiera pasado", reconoció.