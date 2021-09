¡Sale del clóset! Tras 20 años en Televisa, actriz de 'La Familia Peluche' se confiesa en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y comediante de La Familia Peluche dejó en shock a todos en el foro de Faisy Nights en Televisa luego de que revelara un impactante secreto.

Se trata de la actriz argentina Bárbara Torres, mejor conocida por su icónico personaje de 'Excelsa' en la exitosa serie de comedia, en donde triunfó junto a Eugenio Derbez y Consuelo Duval durante más de 10 años.

Bárbara, quien llegó en el 2000 a Televisa, decidió emprender proyectos fuera de la televisora al integrarse el año pasado a la televisora de Imagen Televisión para trabajar en Sale el Sol.

Torres es directora de piso en el programa de Imagen TV, aunque permaneció en Las Estrellas con la serie Lorenza, bebé a bordo., cuya tercera temporada podría salir pronto.

Incluso, esta semana la argentina estrenó un canal de youTube donde colaborará con varias estrellas del Internet, con el objetivo de incursar en más plataformas digitales y conservar su público.

Resulta que la argentina estuvo como invitada en Faisy Nights, programa transmitido por Unicable, junto a Mariana Echeverría, y les tocó participar en una divertida dinámica.

Cuando la música dejara de sonar, ambas tenían que dirigirse al trampolín y saltar para arrancar un pañuelo que colgaba del techo, pero si perdían y no lo lograban, tenían que hacer una fuerte confesión sobre su vida privada.

"Ya no tengo nada qué confesarte", le dice Bárbara a Faisy, momento en él que le dice: "Claro que tienes, no me hagas hablar" y ella termina 'saliendo del clóset'.

Bueno... te voy a confesar que antes era hombre", dice Bárbara alborotando todo el foro y dejando sin habla a Mariana y Faisy.

"¡No! Hasta que pierdas", le responde Faisy entre risas, pues claramente se trataba de una broma de parte de la ocurrente argentina, quien está casada y tiene dos hijos.

