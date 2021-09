¿Se separan? A un mes de dar a luz, exactriz de TV Azteca revela 'serio problema' con su pareja

Ciudad de México.- Hace justamente un mes, la exactriz de TV Azteca, María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka empleó sus redes sociales para revelar un 'serio problema' con su pareja, el exfutbolista Christian Estrada.

Por medio de sus historias de Instagram la feliz pareja que nació en el reality show de Televisa, Guerreros 2020, comparte frecuentemente detalles de su vida, sobre todo tras el nacimiento de Leonel.

Esta mañana, la también exparticipante de La Isla aprovechó un momento en el que cambiaba a su hijo para evidenciar un tremendo problema que vive constantemente con 'El Sina'.

Resulta que mientras pretendía cambiarle la ropa a su bebé, se dio cuenta que el pañalero que usaba debajo, estaba totalmente desabrochado, pues había sido colocado por su novio.

Lejos de causarle molestia, Ferka externó lo divertida que se encontraba al ver como Christian cometía esos errores y no dudó en compartirlo con sus fans.

No, no, no. El papá le cambió el pañal en la mañana...y vean lo que me encuentro, no le puso el pañalero. Le acabo de abrir el cierre y vean lo que me encuentro. ¿Por qué son así los hombres?", dijo.