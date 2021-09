'El Yaki' causa revuelo en el regional mexicano: Con duro mensaje, arremete contra compositores

Ciudad de México.- De nueva cuenta un artista de la música regional mexicana causa revuelo en redes sociales, en esta ocasión fue el cantante conocido como 'El Yaki' quien compartió un sorpresivo mensaje.

Fue por medio de las historias en su perfil de Instagram donde el exvocalista de la banda El Recodo se pronunció en contra de los compositores a quienes envió un mensaje.

La verdad pensé que podría superarlo pero, la neta me levanté un poco de malas. Me da mucho coraje que la gente no tenga palabra y lealtad. Señores compositores: Si el artista les pide un tema para él, por lo menos pregúntale si lo va a querer o no...", se lee en el mensaje.