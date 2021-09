¡Lo perdió todo! Casi muerta y en la miseria, conductora desaparecida suplica ayuda a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que presuntamente rompiera el silencio este martes por la noche en su cuenta de Twitter, la conductora desaparecida Laura Bozzo dio un fuerte mensaje de nueva cuenta y encendió las alarmas.

La peruana perdió la demanda que interpusieron en su contra Gabriel Soto e Irina Baeva y ha estado desaparecida casi dos meses tras ser dictada prisión preventiva, ya que presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Ahora, la presentadora, reapareció en redes sociales para comunicar que está en la ruina, que lo ha perdido todo y suplicar ayuda a un reportero del programa Hoy de Televisa.

Sebastián Reséndiz, reportero del matutino, le pidió a través de Twitter a Bozzo que deje de huir y afronte las consecuencias de sus actos, ya que están preocupados.

Laura te mando besos, enfrenta a la justicia. Ya no huyas, estamos preocupados por ti. Eres una gran mujer frontal que estoy seguro saldrás adelante", le escribió.

La conductora, quien renunció a su exclusividad con Televisa en el 2019, dejó en shock al responderle pero encendió alarmas por lo la fuerte súplica que le hizo.

Eso es lo que quiero mi adorado, me tienen dopada por mi depresión. Ahora me escapé y pude mandar este mensaje; quiero acabar con esto mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga pero encerrada imposible, les ruego ayúdenme".

Como se recordará, una supuesta fuente cercana a Laura contó a la revista TVNotas que la presentadora estaba hundida en depresión y que prefería morir a seguir con su ansiedad y ataques de pánico.

Además, Laura mencionó que está envuelta en problemas legales porque presuntamente fue estafada por delincuentes, que la hicieron perderlo todo y quedar en bancarrota.

Gracias no saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes estoy muy mal lo perdí todo".

Incluso, contestó a los que la critican por haberse dado los lujos que se daba:

Puede ser que sea naca pero ratera jamás".

Problemas legales

El pasado 11 de agosto, a la peruana de 69 años se le dictó prisión preventiva ya que presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Abogados de Bozzo incluso solicitaron amparo para evitar ser encarcelada, alegando que tenía enfisema pulmonar y estaba en riesgo de morir si pisaba la cárcel por su edad, sin embargo, fue rechazado.

El pasado 31 de agosto, un juez federal le dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pudiera detenerla y llevarla al penal de Santiaguito en el Estado de México luego de que no se presentara en la audiencia, no entregara su pasaporte y supuestamente no pagara los 300 mil pesos de garantía. Hasta ahora su paradero sigue siendo desconocido.

