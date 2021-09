Horóscopos 23 de septiembre 2021: Predicciones de Mhoni Vidente para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Bendecido jueves 23 de septiembre 2021! Conoce qué le depara el destino a tu signo zodiacal en el horóscopo de hoy, con las predicciones de Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México y el mundo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

No se deje llevar por un amor pasajero. No derroche dinero que no tiene. En el trabajo, no conviene que cargue con más tareas. Excelente momento físico y psicológico.

Tauro

Su vida amorosa estará dominada por el drama. Evite los gastos innecesarios. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Su línea le agradecerá un poco de austeridad.

Géminis

Vida sentimental muy feliz. Buen día para resolver sus problemas de dinero. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Cáncer

Su familia le está demostrando cuánto la ama. Ponga sus cuentas en orden, el caos afecta. Un compañero le favorecerá para que progrese. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud.

Leo

Tranquilidad en el terreno sentimental. Antes de pedir dinero prestado, analice si lo necesita. Su responsabilidad le ayudará a expandirse en el trabajo. Empeora su estado de ánimo, abandone ese camino.

Virgo

En los asuntos del amor nuevo, tenga paciencia. No descuide sus ahorros. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Intente alimentarse mejor; aléjese de los excesos.

Libra

Ha llegado la hora de salir a buscar un nuevo amor. Busque aprender a ahorrar y a comprar. En el trabajo, los demás le ofrecerán apoyo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Escorpio

No tenga miedo en volver a enamorarse. Concédase algún capricho, lo merece. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

Sagitario

Gran día para ser romántico y detallista con su pareja. Debe ahorrar. No hacer nada no le favorece ante sus jefes. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

Capricornio

Ordene sus sentimientos y así evitará molestias. Día favorable para su economía. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Un buen remedio para la fatiga mental es dormir.

Géminis

Su relación tiene la necesidad de un cambio. Paciencia en el dinero, no hay mal que cien años dure. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Duerma bien para tener su mente despejada.

Piscis

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Le conviene ahorrar para hacerse ese regalo. Laboralmente hablando, está imbatible. El exceso de trabajo acabará con sus energías.

Fuente: Staff