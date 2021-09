¡Impactante! Linda Evangelista reaparece "brutalmente desfigurada" tras una cirugía estética

Ontario, Canadá.- Tras pasar varios años desaparecida, la supermodelo Linda Evangelista, de 56 años, regresa a la escena pública, pero ahora luce completamente diferente a cómo se veía hace varios años, ha quedado "desfigurada", según una explicación que ella misma dio por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Aunque la modelo no apareció físicamente en la publicación, sí que dio una amplia explicación sobre la terrible experiencia que vivió después de someterse a una cirugía estética conocida como una criolipolisis, una intervención conocida para definir la figura, misma que se supone da resultados durante las primeras semanas.

El comunicado esta titulado como "Mi historia", por medio de ella, explicó que se sometió al procedimiento de la empresa CoolSculpting de Zeltiq, quiénes incumplieron con lo que habían prometido.

Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios: 'Irreconocible'.