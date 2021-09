¿Vuelve a TV Azteca? Faisy confirma que renunció a 'Me Caigo de Risa' tras 7 años en Televisa

Ciudad de México.- El querido conductor Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, confirmó en vivo en Televisa que renunció a Me Caigo de Risa luego de siete exitosas temporadas.

El presentador, quien antes de llegar a la televisora de San Ángel en el 2014 estuvo en otras empresas como FoxSports y TV Azteca, hizo una inesperada revelación en vivo en el programa Más Noche de Israel Jaitovich.

Mientras hablaban del éxito que ha tenido Me Caigo de Risa desde su estreno en el 2014 hasta la fecha y cómo ha logrado arrasar en niveles de audiencia, Jaitovich le pide a Faisy aclarar si es cierto que quiso renunciar al programa transmitido por el Canal 5.

"Oye, ¿cómo está eso de que estuviste a punto de renunciar?", le pregunta en vivo y Faisy respondió que sí era cierto, además de sorprender con sus razones.

Sí... la verdad es que nunca he tomado un trabajo con la intención de volverme famoso o por el dinero, siempre busco que me divierta y en esa temporada hicimos programas especiales para Univisión y hacíamos la gira del programa, por lo que empezó a ser mucha la exigencia, poco el descanso y sentía que en general todo el equipo ya no nos estábamos divirtiendo".