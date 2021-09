Enferma y tras pleito con Bisogno, dejan sin 'empleo' a exconductora de TV Azteca y ella la reemplaza

Ciudad de México.- La mañana de ayer jueves 23 de septiembre se realizaron cambios en el matutino Sale el Sol y una exconductora de TV Azteca que labora en esta emisión fue desplazada y reemplazada por una famosa artista mexicana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La presentadora que perdió su empleo, temporalmente, en el programa de Imagen TV fue la periodista especializada en espectáculos Ana María Alvarado.

El año 2020 no fue fácil para la también colaboradora de Maxine Woodside pues le encontraron un tumor cerebral a mediados de agosto; por fortuna se lo detectaron a tiempo y rápido inicio su tratamiento, además de que diagnosticaron que era benigno.

Tengo un tumor, aquí en la parte de atrás, pero se va a quedar ahí, no me lo van a operar mientras no crezca... No va a pasar nada, estoy bien, no voy a morir… enfermedades, no estoy tan sana, pero ya estoy en tratamiento, voy a estar bien", dijo entre lágrimas.