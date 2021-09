¡Wow! Vanessa Guzmán presume su musculoso cuerpo en impactantes FOTOS de redes sociales

Ciudad de México.- Vanessa Guzmán sigue defendiéndose de las críticas y presumiendo su nuevo estilo de vida luego de dividir opiniones por su aspecto físico tras dedicarse cien por ciento al deporte.

Aunque la actriz recientemente ganó tres medallas en el ámbito del fisicoculturismo, una en el open Clase C, primer premio en Masters y el tercer lugar en la categoría femenil de novatas; ahora ha dado muestra del aspecto de su cuerpo a escasas horas de volver a competir en esta rama.

Junto al texto "1 día, ¡no queda nada!", Vanessa exhibió su gran musculatura en brazos, abdomen y piernas portando un lindo bikini azul.

Con 45 años de edad, la oriunda de Chihuahua sigue reafirmando su gusto por el deporte de pesas y demostrando su cuidada alimentación, a pesar de que hace varios años padeció de algunos problemas en este sentido.

Yo sufrí de trastornos alimenticios, pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero..."