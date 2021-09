¿Adiós a la música? Enrique Iglesias anunciaría su retiro con un nuevo álbum musical

Ciudad de México.- El pasado viernes, el famoso cantante Enrique Iglesias anunció el lanzamiento de un nuevo disco el cual llamará Final, el cual sería el undécimo y 'último' de su carrera.

Fue en una plática transmitida en redes sociales, junto a los famosos Ricky Martin y Sebastián Yatra, con quienes a finales del mes de septiembre iniciará una gira norteamericana, donde Iglesias expresó abiertamente su retiro ante el asombro de todos.

El título 'Final' tiene mucho significado. Intento deciros que podría ser mi último álbum... No es algo que haya pensado los últimos meses, sino los últimos años. Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum", detalló.