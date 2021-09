¡Fue infiel! Tras divorcio, conductor de 'Hoy' admite en vivo su relación con actriz de Televisa

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy Raúl 'El Negro' Araiza dejó en shock al hablar de su relación con una compañera de Televisa, pese a que se divorció de su exesposa tras un escándalo de infidelidad y actualmente ¡tiene novia!

El presentador y la actriz Verónica Jaspeado, quienes actualmente actúan juntos en la telenovela La Desalmada, son amigos desde hace mucho tiempo, por lo que ambos fueron cuestionados en el programa Faisy Nights sobre su "complicidad".

Fue ahí que Faisy comentó: "La amistad ha sobrepasado la pantalla. Sé que una vez ella te cuidó las ronchas, la alergia que te sale" y 'El Negro' reveló cómo fue la vez que él terminó en la cama de Jaspeado.

Lo que pasa es que me dio una urticaria, me da mucha comezón. No soy nervioso pero sí andaba con mucha comezón; te salen una ronchas rojas y me dice: 'Ven vamos al hotel donde nos estamos hospedando, súbete a mi cuarto'. Tantos años, como que sí me lo ando mereciendo.... Me sube y dice: 'Quítate la camisa' y dije: 'Ah, está chin... ya se armó'. Yo quería que me inyectara para que se me quitara".